‘Siete arrivati in ritardo’ e picchia un carabiniere

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn manette, a Villammare, in provincia di Salerno, un turista emiliano accusato di lesioni ed oltraggio a pubblico ufficiale. L’uomo, 38 anni, aveva richiesto l’intervento dei carabinieri in quanto, così ha raccontato, aggredito in una presunta rissa. Ma quando sono, a suo dire in ritardo, il 38enne ha aggredito uno dei due militari della compagnia di Sapri con calci e pugni. L’uomo è stato arrestato mentre un suo amico è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Ilaggredito ha subito lesioni e contusioni giudicate guaribili in dieci giorni. L’episodio si è verificato in una nota discoteca del Golfo di Policastro. L'articoloinunproviene da Anteprima24.it.