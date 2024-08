Si può guidare con le ciabatte? E scalzi? Ecco i modi più assurdi per essere multati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Roma, 16 agosto 2024 –infradito alla guida? Un morso al panino al volante? Condizionatore acceso in sosta? Sono tutti comportamenti più o meno diffusi durante la stagione estiva. E la domanda successiva sorge spontanea: sono leciti oppure punibili per legge?cosa prevede il Codice della strada 2024. Sommariocon le infradito oTacco 12? Che pena Mangiare alla guida, meglio di no Limiti sonori in auto Aria condizionata accesa in sostaa torso nudo Smartphone al volante pericolo costantecon le infradito oNella stagione estiva, specialmente nelle località di mare, i conducenti si mettono al volante con ai piedi un paio di infradito o addirittura. Bene, togliamo subito l’elefante nella stanza.