Ricaricare completamente il telefono in soli 4 minuti? Adesso è possibile

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 16 agosto 2024) (Adnkronos) – Realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo, ha recentemente svelato in una nota ufficiale l'ultima innovazione che stravolge gli standard del settore: la tecnologia di ricarica SuperSonic Charge da 320W. Questa tecnologia di nuova generazione non solo offre la potenza di ricarica più veloce mai vista, ma stabilisce nuovi L'articoloilinproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.