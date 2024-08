Ribaltone Sinner sconfitta e sorpasso improvviso | colpo di scena

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il tennista italiano Jannikvive un momento piuttosto particolare. Il campione di San Candido vuole ritrovare la condizione. Buona la prima per Jannik. Il tennista azzurro ha raggiunto gli Ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati vincendo contro il giovane talento a stelle e strisce Michelsen, avversario fastidioso per l’esordio nel torneo.è apparso ancora lontano dalla miglior condizione, ma è riuscito comunque a ottenere una buona vittoria, trionfando con il risultato di 6-4;7-5.distrutto (Lapresse) IlveggenteOra Jannik affronterà al prossimo turno l’australiano Jordan Thompson, un avversario non impossibile ma dove l’obiettivo principale sarà trovare la miglior condizione in vista degli Us Open, principale obiettivo della stagione.