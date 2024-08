Re Porcino le sagre dell’Emilia Romagna dedicate al fungo più buono

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 16 agosto 2024) Bologna, 16 agosto 2024 – Questa estate 2024 non è solo caratterizzata dalle altissime temperature, ma anche dal ritorno delle tradizionalidelche si svolgono su tutto il territoriotra agosto, settembre e anche ottobre. Feste molto attese che attirano migliaia di persone per fare scorpacciate delpiù pregiato, oltre a tante altre bontà culinarie. Sagra deldi Castel del Rio Parte domani, sabato 17 agosto, la sagra dela Castel Del Rio, nel circondario Imolese. L’evento durerà due weekend (17-18 e 24-25 agosto). Quest’anno ci sarà il gradito ritorno del mercato per le vie del paese, mentre il menù fisso contempla un bis di primi, tra tagliatelle alla boscaiola e tortelli di patate conditi con il re dei funghi, poi porcini fritti con squacquerone e filetto di maiale agli odori.