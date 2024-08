Raccattano chiunque Reazione a catena | ancora bufera sulla preparazione dei concorrenti | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Venerdì 16 agosto è andata in onda una nuova puntata di, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. E sono tornati anche i Mezzi Marinai, il trio composto da Anna, Matteo e Giosue. A sfidare i neo-campioni ci sono gli Zio Peppe, una squadra formata da Gabriele, Roberta e Francesco. Loro vengono dalla provincia romana. E hanno scelto questo nome curioso in omaggio a loro zio che "amano tanto". Dopo solo una puntata sul trono di, i Mezzi Marinai sono stati costretti a lasciare lo scettro agli Zio Peppe. I nuovi campioni si sono presentati all'Ultimacon un montepremi di tutto rispetto: ben 100mila euro. Ma come i telespettatori a casa sanno perfettamente, questo bottinoè destinato a scendere nel corso della puntata.