L' ultima creazione di Louis Vuitton | Jude Bellingham

(Di venerdì 16 agosto 2024) L'anno scorsoha partecipato alla sfilata maschile Primavera/Estate diaccanto a personaggi del calibro di Kim Kardashian, Lenny Kravitz e Lewis Hamilton. Il giovane centrocampista del Real Madrid ha indossato per l'occasione un completo nero composto da camicia e pantaloni in broccato floreale a cui ha abbinato una sciarpa di seta bianca e un paio di occhiali da sole, accessorio immancabile durante la Fashion Week. Recentemente, quando è andato in Germania per gli Europei, il ventunenne ha impreziosito il suo abito con il classico borsoneKeepall Bandoulière 45, una vera e propria icona di LV dal 1930. C'erano già tutti gli indizi. Questa settimanaha annunciato cheè diventato ufficialmente Friend of the House, consacrando una collaborazione già esistente.