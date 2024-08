LIVE Paolini-Andreeva WTA Cincinnati 2024 in DIRETTA | giocatrici in campo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:02 Tra 2? si parte., vincendo il torneo, avrebbe la certezza di brecciare tra le prime 4del mondo. Ormai la qualificazione alle WTA Finals è ottenuta, e la toscana potrebbe piazzarsi dentro anche nel doppio femminile con Sara Errani. Sarebbe il giusto culmine di una stagione storica, che le ha viste salire sul tetto dell’Olimpo a Parigi due settimane fa.in! 20:57 Riedizione quindi della semifinale del Roland Garros, giocata nel mese di giugno e vinta in due parziali comodi dalla toscana (6-3, 6-1). Prima di quel confronto, ce ne fu uno sulla velocissima terra rossa di Madrid, vinto in due set dalla russa.