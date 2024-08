Inzaghi pensa a Bisseck | Inter sul tedesco le sirene dei top club

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 agosto 2024) Simonesi prepara alla prima giornata di Serie A contro il Genoa. Il tecnico dell’ha parlato anche di Yannche ha chiuso una preparazione da protagonista nel precampionato. LAVORO – Dopo un campionato vinto da assoluti protagonisti, l’di Simonesi prepara a dare il via alla stagione 2024/2025 con la sfida sabato pomeriggio a Marassi contro il Genoa. Una partita fondamentale per iniziare bene il cammino in Serie A e dare subito un’impronta pesante alle avversarie che proveranno a scippare dal petto il ventesimo scudetto. Proprio per questo, Simonesi porterà dietro fino a domani pomeriggio gli ultimi dubbi di formazione. Uno su tutti riguarda Yannche ha chiuso il precampionato nel migliore dei modi.