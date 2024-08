GP Austria Bezzecchi | Ottime sensazioni sin dall’inizio in bocca al lupo a Di Giannantonio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) “Sono davvero contento, ho avuto subitoalla guida. Questa pista mi piace davvero tantissimo. Peccato per la doppia scivolata. Sono stato fortunato perché la moto non ha riportato grossi danni e sono potuto tornare in pista in tempi utili per poter continuare a girare”. Così un soddisfatto Marcoal termine del nono posto combinato ottenuto nella prima giornata del weekendco sulla pista di Spielberg. “Il primo time attack è andato molto bene – prosegue il pilota VR46 – e ho commesso un errore nel secondo. Per domani l’obiettivo sono le prime due file. Mando un grosso inala Fabio, non l’ho rivisto a fine turno, ma so che è in ospedale e che non prenderà parte alla gara” GP: “sin, inala Di” SportFace.