Come l’AI sta ridefinendo la creatività umana La versione di Monti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 16 agosto 2024) La grande esplosione degli strumenti di IA rappresenta, per il genere umano, una grande sfida in molti campi della vita contemporanea. Più che il timore legato alla perdita di posizioni di lavoro, timore spesso cavalcato a scopi pubblicitari proprio dagli sviluppatori di sistemi di IA, ci sono sfide complesse che riguardano il rapporto tra l’essere umano e i nuovi sistemi tecnologici. Non è il ruolo dell’insegnante che scomparirà, ma il modo con cui insegnanti e studenti sfrutteranno le intelligenze artificiali. In questo senso, proibire l’utilizzo di intelligenze artificiali è un’azione che, anche per chi la promuove, è certo non avrà impatti significativi. Una sfida interessante, in questo ambito, è quella che lega l’IA e il diritto d’autore o le licenze di copyright.