Atp Cincinnati regalo di compleanno per Sinner | Thompson si ritira l’altoatesino ai quarti senza giocare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) L’australiano Jordan, numero 32 del mondo, si èto dal torneo Atp discendere in campo contro l’azzurro Jannik, numero uno del mondo, per gli ottavi di finale.passa così ai, dove troverà il russo Andrey Rublev che appena una settimana fa lo ha sconfitto a Montreal.compie proprio oggi 23 anni e festeggia dunquedover scendere in campo. Dopo un inizio di annata sfolgorante che lo ha portato al primo slam e alla vetta della classifica Atp, l’ultimo periodo non è stato tra i migliori per: dal dolore all’anca che lo ha costretto a rinunciare agli Internazionali Bnl d’Italia, a Roma, fino all’uscita di scena a Wimbledon, la rinuncia alle Olimpiadi e l’eliminazione a Montreal,sta cercando ala sua forma perfetta in vista degli Us Open.