Ultime Notizie Roma del 15-08-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 15 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio tre persone sono state ferite La scorsa notte in un esplosione probabilmente dovuta una fuga di gas all’interno di una casa a Porto Cesareo in provincia di Lecce le loro condizioni sarebbero gravi Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio provocato dall’esplosione e ha ridato le 3 persone alle cure del personale medico L’aria è stata messa in sicurezza l’estateper il turismo in Italia si prospetta come un periodo di grande successo con previsioni Quindi con un aumento significativo delle prenotazioni delle presente questo Trend è positivo è confermato sia dagli operatori che da diversi studi di settore che evidenzia non è crescita sia del turismo domestico che in quello internazionale secondo le analisi demoscopica Italia potrebbe registrare un record di 65 milioni ...