Ultime Notizie Roma del 15-08-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 15 agosto 2024)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il caldo torrido conferma il Ferragosto per il ponte tra il 15 e il 18 agosto sono appesi 14800 mila presenze nelle strutture ricettive di cui 56% di turisti italiani poche le camere anche disponibili soprattutto nelle mete tradizionali delle vacanze estive risulta infatti già prenotato il 91% dell’offerta disponibile circa un punto in più rispetto al 2023 Anche se per la coincidenza del calendario il ponte dello scorso anno è stato un giorno più lungo la polemica sul blindato italiano distrutto in Russia e brinato scelte di fabbricazione italiana ma non è in dotazione all’esercito del nostro paese lo scrive Lancia in mezzo fabbricato dall’azienda abruzzese tekne Spa di Ortona è venduto All’estero ma non ha le forze armate italiane non è stato fornito all’ucraina nell’ambito dei ...