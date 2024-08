Traffico Roma del 15-08-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 15 agosto 2024) LuceverdeBuongiorno e Bentrovati all’appuntamento con ilal momento intenso verso l’Abruzzo con code sulla A24-teramo Tra la barriera di Castel Madama poi altre cose sono segna m in uscita allo svincolo di Vicovaro Mandela anche chi va verso litorale incontrare rallentamenti in particolare sulla Cristoforo Colombo e sulla via Aurelia 3 Torrimpietra e Palidoro in città la tangenziale è ancora chiusa per lavori tra viale Castrense è l’uscita a Verano San Lorenzo sia verso San Giovanni sia in direzione dello Stadio Olimpico la riapertura del Sole Otranto in direzione Stadio Olimpico è prevista per domani pomeriggio ed ora pensiamo al trasporto pubblico e vi ricordo che la linea della metropolitana fino al 25 agosto è chiusa nella tratta termini Battistini nelle due direzioni ed è sostituita da bus regolarmente in servizio invece tra termini e Anagnina bene da ...