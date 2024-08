Sarah Fahr | Volevo sentirmi all’altezza più magra più atletica Sono finita nel pieno di un disturbo alimentare

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 15 agosto 2024)ha solo 23 anni ma ha già conquistato un oro con la nazionale di pallavolo italiana. Questo traguardo sembra però poca roba a confronto delle difficoltà che la vita le ha messo davanti. Le racconta lei stessa al Corriere della Sera.: «La seconda volta che mirotta il crociatosmettere» L’ultimo pallone con gli Usa: «Ho un po’ di nebbia su quell’istante, ricordo le lacrime di gioia. Molte di noi non erano riuscite a dormire dopo la semifinale e non è stato semplice gestire l’euforia per il traguardo raggiunto e la necessità di essere concentrate per finire il lavoro. Anche perché gli ultimi annistati complicati per la squadra, eravamo sempre sulla bocca di tutti. Ho realizzato davvero solo quandoarrivata in Italia e in tantissimi hanno cominciato a fermarmi per farmi i complimenti o chiedere una foto».