Podismo Stamattina a Collagna la prima prova della 3 Ponti Race

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 agosto 2024) Attività molto rallentata per il, anche perché il caldo eccessivo può mettere a rischio la salute. In montagna, però, le cose sono differenti e se il Circuito Csi si prende a sua volta un turno di riposo per chiudere la stagione a fine mese, questa mattina asi tiene laedizione, organizzata dal Casarola Team. E’competitiva per i nati nel 2008 e anni precedenti e il percorso di circa 10 chilometri, con dislivello +300, si snoda tra sentieri e tratti d’asfalto. L’iscrizione è possibile anche questa mattina al prezzo di 10 euro; in aggiunta c’è la possibilità anche di pranzare a costi favorevoli. Il resto è fermo, come ferme per i reggiani sono rimaste le convocazioni ai campionati mondiali under 20 che si disputeranno a Lima dal 27 agosto. I nostri under 20 di valore sono davvero pochi e pertanto nessuno partirà per il Perù.