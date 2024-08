The Umbrella Academy 4 un finale sbiadito | recensione dell’ultima stagione

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Theè tornata su Netflix con l’ultima e quartache, a cinque anni dal debutto, mette la parola fine alla saga della disfunzionale quanto umana, troppa umana famiglia Hargreeves. Un ritorno che ha tardato ad arrivare a causa dei ritardi che hanno interessato la produzione – tra scioperi e pandemia, e che è stato comunicato talmente sottotono da farci pensare che Netflix stessa non considerasse più Theuno dei suoi prodotti di punta. Un gran peccato perché la serie, tratta dall’omonimo fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá, aveva in nuce tutte le carte in regola per imporsi e restare impressa nei cuori del pubblico: un intreccio accattivante che gioca con la pop americana e un gruppo di personaggi interessanti e ben scritti.