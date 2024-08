The Bear | 11 gustose curiosità sulla serie tv con Jeremy Allen White

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Thenata nel 2022, dalla sapiente penna di Christopher Storer, è fra ledi punta di Disney+ (o Hulu nel caso dell’America). Laha ricevuto enormi riconoscimenti, tra cui 7 Emmy e 4 Golden Globe, collezionando critiche positive fra pubblico e critica Attualmente Theconta due stagioni, per un totale di 18 episodi, sebbene sia attualmente in uscita la terza stagione ed è già stata rinnovata per una quarta. La trama gira intorno al carismatico, reduce dall’enorme successo di Shameless, che in questainterpreta Carmy Berzatto, un giovane chef, che dopo il suicidio di suo fratello si ritrova a prendere le redini della paninoteca italiana di famiglia, The Original Beef of Chicagoland e dei debiti che ne derivano.