Non fatemi parlare Elisabetta Gregoraci le chiedono di Battiti con Ilary Blasi e commenta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Potrebbe nascondere una certa tensione l’ultima dichiarazione di, che si è soffermata per la prima volta su. La domanda all’ex di Flavio Briatore è stata fatta da Novella 2000 e lei non si è sottratta. Anzi, ha deciso di rompere il silenzio su quanto accaduto nei mesi scorsi e che l’hanno portata a cedere il passo alla brava collega. Infatti,finora era stata zitta e non aveva fatto alcun cenno ad. Cosa che invece è successa stavolta, con parole che sono destinate senz’altro a creare discussioni. Da una parte abbiamo il pubblico che va a favore della showgirl calabrese, dall’altra c’è il supporto dei fan della conduttrice di Canale 5. Leggi anche: “Voglio essere io a dirvelo”.