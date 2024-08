Minacce persecuzioni e aggressioni con acido e punteruolo all’ex compagno per la custodia del figlio Arrestata una coppia a Verona

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) I carabinieri dihanno arrestato ieri mattina unaitaliana, un uomo di 55 anni e una donna di 46, eseguendo un provvedimento urgente dicautelare in carcere per atti persecutori e lesioni aggravate. Nel corso delle ultime settimane, la donna, con l’aiuto del nuovo, ha sottoposto l’ex ad una serie ripetuta di violenze,e atti persecutori per costringerlo a consegnarle ilche i due hanno avuto assieme quattro anni fa. La 46enne minacciava l’exdi mandargli a casa dei sicari per “squagliarlo vivo”, per farlo “saltare in aria” o “bruciarlo nell’”. Lenon si sono fermate allee domenica scorsa laha aggredito l’uomo lanciandogli dell’sul collo e sulle spalle, fortunatamente senza sfregiarlo in modo permanente.