Fuochi d’artificio e Sarafine Marina si prepara alla festa

(Di mercoledì 14 agosto 2024)per la penultima settimana di ’Palcoscenici stellati’, La rassegna di spettacolo dal vivo dell’estate – progettata e proposta dall’assessoratocultura, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus – mette in campo compagnie del territorio e artisti nazionali per offrire una varietà di proposte per tutti i gusti e per tutte le età. Si parte con la Noah Dance Company, residente a Massa e fondata dal coreografo Massimiliano Mosti, che torna per affascinare il pubblico con la sua arte. Questo talentuoso gruppo di danzatori si esibirà nuovamente nell’ambito della rassegna, portando in scena ’Pensieri notturni’. L’appuntamento è per sabato 17 agosto, alle 21,30, sulla spiaggia antistante piazza Bad Kissingen adi Massa.