Autonomia scontro su referendum Calderoli | Consulta lo boccerà Opposizioni | Teme voto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 14 agosto 2024) (Adnkronos) – Si accende losulsull’differenziata. Robertoevoca la bocciatura dei quesiti da parte della Corte costituzionale. “Ci sono chiari elementi di inammissibilità”, lancia il sasso il ministro degli Affari regionali. Parole che leinterpretano come il timore di perdere lezioni, dopo la massiccia adesione alla raccolta di firme, oltre 500mila, che potrebbe rappresentare un ostacolo sul percorso riformatore del governo. “Ha paura delpopolare”, è la replica che arriva dalle. Dal Pd fino ad Avs leggono l’uscita del ministro come una inopportuna invasione di campo: “Spetta alla corte costituzionale decidere”, rimarcano le minoranze. Che puntano sulpopolare, ma c’è chi mette in guardia sull’ipotesi inammissibilità: “Il rischio c’è”, ammette Riccardo Magi, segretario di +Europa.