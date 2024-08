ATAC Denuncia querela per notizie infondate diffuse su mass media

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 14 agosto 2024) (DIRE) Roma, 14 ago. – Con riferimento alla notizia apparsa il 13 e 14 agosto su diversi quotidiani e socialrespinge l’ipotesi che l’utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico possa essere pericoloso per la salute. Così in una nota. La notizia trae origine da uno studio, il cui rigore scientifico e correttezza dei risultati è assai discutibile- scrive-, commissionato dall’associazione TUTraP-APS e nei confronti della qualeha sportoa causa del contenuto falso e diffamatorio. Roma Capitale esono impegnate in una campagna di rinnovo della flotta senza eguali negli ultimi 20 anni: a partire dalla fine del 2021 sono già entrati in esercizio quasi 400 nuovi autobus e nei prossimi 2 anni ne entreranno oltre 750, di cui oltre 400 full electric.