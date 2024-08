Wizz Air avrebbe lanciato una nuova formula per viaggiare | l’All You Can Fly

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 agosto 2024) Per tutti i fan dei viaggi questa potrebbe essere una bella notizia.Air hauna rivoluzionaria offerta per i viaggiatori europei: lamembership “All You Can Fly”, che promette voli illimitati per un intero anno a un prezzo fisso. Questa iniziativa sarebbe la prima del suo genere in Europa, consente ai membri diverso oltre 800 destinazioni nella rete della compagnia aerea, a partire da un costo di 499 euro.Air e laidea delYou Can FlyAir, all’interno di un comunicato stampa ha spiegato come effettivamente si realizzerebbe questa“All You Can Fly”: permetterebbe ai viaggiatori di prenotare voli a soli 9,99 euro per tratta. Questa offerta, spiega la compagnia, sarebbe pensata per chi ama esplorare nuove destinazioni, dagli affascinanti paesaggi del Mediterraneo alle vivaci capitali europee come Parigi e Londra.