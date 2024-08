Un eroe per tre città La commemorazione per Alfonso Casati vittima dei nazisti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) Cerimonia in tre comuni per ricordare il sottotenentedella Resistenza. Nella sua Arcore le celebrazioni, e poi, congiunte, a Muggiò, al Mausoleo di famiglia, e a Corinaldo, nelle Marche, dove il soldato, giovanissimo, cadde a soli 26 anni per liberare il borgo dai. Era il 6 agosto 1944, un sacrificio che gli valse la medaglia d’oro al valor militare. "Non un nome qualsiasi il suo", hanno ricordato gli amministratori, erede di alto lignaggio, fra i suoi antenati, Gabrioche guidò Milano dopo le Cinque giornate, il futuro militare trascorse l’infanzia in quella Villa San Martino che 60 anni dopo sarà il cuore dell’impero di Silvio Berlusconi, e dove ai suoi tempi, invece, era di casa Benedetto Croce.