TS – Emerson Royal il desiderio di Fonseca si realizza E il numero fa sognare i milanisti

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 13 agosto 2024) 2024-08-12 21:25:02 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: MILANO – Ora è ufficiale,– fortemente voluto dal tecnico Paulo– è un nuovo giocatore del Milan. Lo ha reso noto il club rossonero in un comunicato. Il terzino brasiliano, che vestirà la maglia22, quella che fu di Kaká, anche lui brasiliano, arriva così dal Tottenham in una operazione da circa 15 milioni di euro. La nota del Milan “AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo, dal Tottenham Hotspur Football Club, le prestazioni sportive del calciatoreAparecido Leite de Souza Junior, meglio conosciuto come. Il difensore brasiliano ha firmato un contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2028, con opzione per un altro anno“, si legge nella nota.