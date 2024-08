Sharon Verzeni arrestato l' uomo del box sequestrato | chi è e cosa non torna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) L'omicidio diresta un giallo. La 33enne ammazzata a coltellate a Terno d'Isola non avrebbe visto in faccia il suo assassino, è stata sorpresa alle spalle, come risultato dall'autopsia, e non avrebbe avuto il tempo di difendersi. Ma come riporta ilGiorno, da qualche tempo gli occhi erano puntati sul box posto sotto sequestro nei pressi del luogo in cui si è consumato il delitto. All'interno erano stati trovati dei coltelli e una branda. Chi dormiva in quel garage? Ora a questa domanda c'è una risposta precisa: è statoa Stezzano, in casa di connazionali, un marocchino che aveva usato il garage come un rifugio e come piccolo centro per lo spaccio di droga a Terno d'Isola e non solo.Quando i militari lo hanno rintracciato aveva addosso 30 grammi di cocaina. Classe 1991, sempre come riporta Il Giorno, ha dei precedenti.