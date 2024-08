Risollevare i borghi | dalla Regione messi a bando 23 milioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Il comune di Cupra Marittima, capofila, unitamente ai comuni di Massignano e Montefiore dell’Aso partecipa alcon cui laMarche intende stimolare la riqualificazione e la valorizzazione deistorici. L’obiettivo e quello di rilanciare nei centri storici attività economiche e turistiche, coinvolgendo anche i privati. Sono previste due linee, la prima riguarda i progetti presentati in forma singola dai comuni (linea A) la seconda è destinata ai privati (linea B). La dotazione finanziaria delregionale è di 9,5di euro cui si aggiungono le risorse del fondo di rotazione per altri 14di euro. I comuni possono ottenere un contributo massimo di 500 mila euro in forma singola o di 1 milione di euro in forma associata.