Parigi 2024 Abodi a Egonu | Il mio abbraccio vale di più oggi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) “Cara Paola, il miova ben oltre quel giorno speciale eancor di più. Il rispetto e l’educazione si coltivano quotidianamente, per sconfiggere ignoranza, inciviltà e insensibilità. Insieme!” Recita così il post sul profilo X di Andrea, ministro per i Giovani e per lo Sport, che si è espresso in merito alla vicenda relativa al deturpamento del murale dedicato a Paola. La campionessa dell’Italvolley ha ricevuto numerosi messaggi di solidarietà, anche da parte del collega Simone Giannelli. Di seguito il tweet di, con tanto di foto in cui abbracciadopo l’oro vinto dall’Italia del volley femminile alle Olimpiadi di. VANDALIZZATO IL MURALE DEDICATO ACara Paola, il miova ben oltre quel giorno speciale eancor di più