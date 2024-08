Mio babbo Artemio Franchi | Il restyling dello stadio? Sarebbe stato d’accordo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Firenze, 13 agosto 2024 – I lavori per consentire il rilascio della agibilitàsono in corso e dovranno procedere celermente e senza sosta visto l’imminente inizio del campionato calcistico. Ad oggi, infatti, l’impianto di Pier Luigi Nervi non è dotato di agibilità e non può essere in alcun modo usato per nessun evento. Ieri ricorrevano i 41 anni dalla morte di, che èil più grande e lungimirante dirigente sportivo italiano. Firenze, lavori per il nuovo: parte la demolizione della curva Fiesole Nato a Firenze nel 1922, ma senese di origine, èpresidente della Federcalcio e dell’Uefa e vicepresidente della Fifa. E nonostante i suoi impegni internazionali è sempre rimasto molto legato a Firenze. Per questo, nel 1991, l’allora amministrazione decise di intitolargli lodel Campo di Marte.