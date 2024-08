L’ultimo collaudo Milan-Monza al Meazza Prove tecniche di Serie A nel Trofeo Berlusconi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Il calcio d’estate si mette l’abito buono alle ore 21 per ilSilvio. Di fronte ai 50.000 di San Siro (ma la Curva Sud conferma ancora la sua assenza)celebrano il loro proprietario più vincente testando gli ultimi meccanismi prima del via del campionato. In casa rossonera è anche il giorno delle presentazione ai tifosi dei tre acquisti del mercato estivo: Morata (che nella giornata di ieri ha annunciato la separazione dalla moglie Alice Campello) e Pavlovic, attesi anche da minuti in campo, più Emerson Royal, reduce dal primo confronto con i giornalisti in mattinata dopo le visite mediche e le firme contrattuali di ieri fino al 2028, con opzione per un’altra stagione. Il disegno di Paulo Fonseca prende forma e in vista dell’esordio ufficiale con il Torino è tempo di fissare le prime certezze.