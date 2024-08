Lido di Classe e la malamovida Occhi puntati su Ferragosto | Aumenteremo i controlli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Lacolpiscedi, storicamente "luogo tranquillo", ora vittima di gruppi di ragazzi allo sbando, che, riuniti, fanno partire l’allarme del fenomeno baby gang. Ne è la prova la rissa avvenuta tra giovanissimi nella notte a cavallo tra sabato e domenica, quando un diciottenne di Forlì è stato ferito con un coltello all’addome. La stessa notte, un diciannovenne è stato preso a calci e pugni. Un’escalation di violenza dalla quale i cittadini e i commercianti vogliono ripararsi. "ilè da sempre una meta di villeggiatura tranquilla, con un’offerta culturale e paesaggistica di qualità, non di confusione – inizia Cristina Garoia, presidente del comitato cittadino e titolare di Spiaggia 30 –. Per questo non abbiamo mai avuto bisogno di una vigilanza stretta". Ma ora lo scenario è cambiato.