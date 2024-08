L’assessore | L’ampliamento porterà indotto e posti di lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024)all’Urbanistica Marco Lamperti si dice molto soddisfatto degli investimenti di Elesa su Monza che porterannoe sviluppo per il quartiere. "Siamo contentissimi che Elesa inizi i lavori (è un Piano attuativo di un anno e mezzo fa). L’estensione del capannone100 nuovidie altri 100 nell’. Nel confronto condotto negli ultimi mesi sia con le associazioni di imprese, sia con le sigle sindacali, si vede con grande soddisfazione l’insediamento di una nuova parte produttiva e nuovidi. Questo non significa che siamo per il consumo di suolo. Se si insedia Elesa che porta valore aggiunto alla città, ricchezza,die know-how e che consuma suolo, devo avere un’altra area della città o più aree della città in cui vado a recupare la stessa quantità, se non di più di suolo consumato.