La droga agganciata all’auto con la calamita l’inseguimento finito in un giardino condominiale | la folle mattina di un 29enne marocchino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) Milano – La polizia di Milano ha arrestato pomeriggio undi 27 anni, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Mecenate, verso le 13, nel corso di uno specifico servizio di contrasto allo spaccio di, hanno intensificato l'attività controllo all'interno del quartiere Ponte Lambro e viale Ungheria, dove hanno notato un'utilitaria parcheggiata a bordo strada con un uomo in piedi che parlava con il conducente seduto a bordo della stessa. Una volta avvicinatisi con la vettura civetta, i poliziotti hanno richiesto il supporto di una volante perché l'auto, risultata intestata a una società di leasing, aveva ripreso la marcia a velocità sostenuta in direzione di via Mecenate.