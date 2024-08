Judo tanti giovani in rampa di lancio per l’Italia verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 agosto 2024) Si riparte per un nuovo quadriennio olimpico e il traguardo sarà Los. L’Ital-spera di convertire le delusioni dei Giochi di Parigi in grandi risultati nel prossimo futuro perché il potenziale c’è tutto. Al di là della strepitosa affermazione di Alice Bellandi nei -78 kg, la compagine tricolore non ha reso sulla base di quanto fatto vedere nel corso della stagione. Del resto, si sa quanto la rassegna a Cinque Cerchi sia un mondo a parte e la capacità di gestire le pressioni possa fare la differenza. Si spera che quest’esperienza possa essere utile, per esempio, ad Assunta Scutto, presentatasi come atleta di vertice nei -48 kg, ma non in grado di centrare l’obiettivo della medaglia.