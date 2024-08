Grave incidente stradale coppia di fidanzati travolta e uccisa | l’auto guidata da neopatentato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 13 agosto 2024) Dramma a Senigallia, unadidi età compresa tra i 30 e i 40 anni è mortadalda un neo patentato. L’si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 13 agosto, davanti al distributore di metano del Ciarnin: sotto choc gli automobilisti che si trovavano in quel momento a fare rifornimento e che hanno assistito alla terribile scena prestando i primi soccorsi in attesa delle ambulanze. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata una Opel Corsa a investire i due. >> “Non fatelo, si può morire”. È allarme in Italia per la folle ‘moda’ dell’estate: ne hanno visti già tanti lanciarsi La Opel, che procedeva in direzione nord mentre i due ciclisti in direzione sud, avrebbe invaso la corsia opposta travolgendoli frontalmente e impattando, successivamente, con altre vetture in transito.