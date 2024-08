Corriere brucia il semaforo rosso sullo stesso incrocio ben 27 volte | la multa totale da pagare è da capogiro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 13 agosto 2024) Ne doveva avere di fretta ilche, in circa un mese e mezzo, ha “to” loper ben 27, collezionando una serie di multe per la sommadi oltre 4.000 euro. L’incredibile vicenda ha come teatro Carobbio degli Angeli, nella provincia di Bergamo, precisamente in via Variante per Cicola. Il sindaco Giuseppe Ondei ha detto che quello è un punto molto pericoloso ma, nonostante tutto, diverse persone passano coldi giorno e di notte, mettendo a rischio la loro vita e quella degli altri.to” 27Come riportato da L’Eco di Bergamo, l’addetto alle consegne sarebbe passato colper almeno 27sempre nella stessa fascia oraria, tra le 3 e le 4 di notte, durante il lavoro. Le infrazioni, commesse a bordo del suo furgone, si sarebbero verificate tra dicembre 2023 e gennaio 2024.