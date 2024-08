Breton minaccia Musk e von der Leyen lo sconfessa | Posizione contro X a titolo personale

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 13 agosto 2024) E’ guerra tra il commissario Ue Thierryed Elon. Ed è una guerra senza esclusione di colpi, con il commissario in prima linea are addirittura di bloccare X e la Commissione Europea costretta ad intervenirendo il suo rappresentante. Le minacce di: “Pronti a bloccare X” Il Commissario europeo per il Mercato Interno, Thierry, aveva inviato una lettera a Elon, proprietario di X (già Twitter), ricordandogli le sue responsabilità legali secondo il Digital Services Act (Dsa) dell’Unione Europea. La lettera è stata diffusa poche ore prima dell’intervista del fondatore di Tesla al candidato repubblicano Donald Trump.