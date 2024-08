Accardo &Friends in scena Dai Rozzi a Bagno Vignoni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Due serate per un grande protagonista del Chigiana International Festival & Summer Academy. Salvatoretorna sul palcoscenico del festival senese con un doppio appuntamento del suo progetto ‘Salvatore& Friends’, che dopo il successo della serata di ieri, al Teatro deidi Siena, va inquesta sera alle 18, nella suggestiva cornice della Tenuta Sanoner a(San Quirico d’Orcia). Un altro grande appuntamento per la rassegna estiva, un concerto realizzato dall’Accademia Chigiana in collaborazione con il Festival Paesaggi Musicali Toscani.