75enne strangolata dal marito a Castelnuovo di Porto le versioni contrastanti del pensionato | L’ho uccisa per farle un favore

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 13 agosto 2024) L’82enne Carmine Alfano ha strangolato sua moglie, laLucia Felici, la mattina del 9 agosto, al culmine di una lite avvenuta nella loro abitazione didi, a nord di Roma. Ma se il delitto è stato presto confessato, le motivazioni dietro il folle gesto rimangono un mistero. Alfano, che tutti in paese chiamavano ‘Frank’, ha infatti offerto agli investigatorie a tratti inverosimili. «perunliberata. Ha smesso di soffrire». Oppure: «fatto perché aveva il mal di testa». Il gip Sabrina Lercioni non ha convalidato il fermo dell’83enne, disponendone però la custodia cautelare in carcere. Dalla sua ordinanza, scrive Repubblica, emerge anche un tentativo di depistaggio.