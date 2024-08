Torino Vanoli predica calma | Il processo è iniziato servirà tempo per costruire la mentalità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) “Per le nostre qualità potevamo fare meglio, ma ci tenevamo a fare bene davanti a questi tifosi. Il percorso è cominciato“. Queste le dichiarazioni rilasciate da Paolo, tecnico del, dopo il successo per 2-0 in Coppa Italia contro il Cosenza. “Ero consapevole che ci fosse tanto da lavorare, ma in un mese i giocatori mi hanno dimostrato la voglia di cambiare. C’è bisogno diperuna, ma adesso con le prestazioni dobbiamo diventare qualcosa di importante” ha aggiunto.ha poi analizzato le differenze con lo scorso anno: “Io sono un allenatore che predilige qualcosa di più con la palla e ho trovato una squadra che ha fatto benissimo in fase di non possesso, mentre faticava in fase di possesso. Ilsarà lungo, non si può volere tutto subito o aspettarsi i risultati già dopo 30 giorni“.