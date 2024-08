Telecamere nei due cimiteri Stop all’escalation di furti e atti vandalici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024) DESIO Andrea Villa, vicesindaco di Desio e assessore alla sicurezza, nei giorni scorsi ha fatto un sopralluogo con gli agenti della polizia locale ai duedi Desio per installare due sistemi di videosorveglianza per reprimine il fenomeno dei. "Nel 2023 non si sono stati registrati, ma negli anni precedenti non si contano e nel primo semestre del 2024 ne abiamo avuti quattro. I duesono protetti da un impianto perimetrale di antifurto ad infrarossi e da un servizio di vigilanza notturno oltre che, durante il giorno, dalla presenza degli operai. Abbiamo provveduto a verificare l’impianto di allarme e posso confermare che funziona correttamente". La questione è stata anche portata in Consiglio comunale. "Abbiamo sporto denuncia ai carabinieri, siamo stati in caserma io personalmente insieme all’amministratore della GSD.