Processo tv a Vespa lui chiama in diretta | come silenzia le polemiche | VIDEO

(Di lunedì 12 agosto 2024) Nel tritacarne dellesocial nate dopo la vittoria della medgia d'oro olimpica dell'Italvolley femminile c'è finito Bruno, travolto da critiche per questo tweet: "Straordinaria la nazionale pallavolista femminile. Complimenti a Paola Enogu (errore del post, il nome corretto è Egonu, ndr) e Myriam Sylla: brave, nere, italiane. Esempio di integrazione vincente". Molti gli contestano il fatto che è improprio parlare di integrazione per due donne nate in Italia. Dopo qualche ora, il giornalista Rai e conduttore di Porta a porta aggiunge in un altro post: "So benissimo che Paola Egonu e Myriam Sylla sono nate in Italia. Ma basta questo a salvare dallechi nasce con la pelle nera? Anche loro purtroppo debbono integrarsi in un mondo più razzista di quanto s'immagini. E le due campionesse ci sono riuscite benissimo". Discorso chiuso? Neanche per sogno.