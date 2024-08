Più controlli e pattuglie in vista del Ferragosto a Ravenna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 – Intensificazione dell'attività di controllo e maggior numero dinelle località della rivierate. Oggi pomeriggio si è riunito in Prefettura il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per fare il punto sui dispositivi di controllo e vigilanza organizzati lungo il litorale per il mese in corso, con particolare attenzione ai giorni del ‘ponte’ di. Nel corso dell'incontro è stata analizzata la situazione, partendo da un recente episodio verificatosi a Lido di Classe, dove una lite tra giovani è sfociata in una rissa, culminata nel ferimento di un ragazzo e nel suo successivo ricovero in ospedale. Un episodio grave che impone il massimo sforzo da parte degli investigatori per individuare i responsabili dell'aggressione.