Parla MJF | La questione con Britt Baker è stata ingigantita dai media

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 12 agosto 2024) Negli ultimi mesi c’era fin troppa tranquillità negli spogliatoi AEW e infatti, nelle ultime settimane, MJF ehanno riportato al centro dell’attenzione le dinamiche interne al dietro le quinte. Fin dal primo momento, diverse personalità si erano espresse riguardo al litigio avvenuto tra i due wrestler, ma questi ultimi non avevano ancora proferito parola. MJF ha deciso dire riguardo all’argomento durante un’intervista per Cultaholic Wrestling, affermando che molte delle cose che sono state dette siano fallaci e inventate:“Ditemi se questa cosa passa il test della puzza: entro nello spogliatoio di una donna, urlo in faccia a una donna di 49kg e la minaccio prendendo a pugni un muro e non vengo sospeso. Vi sembra logica come cosa? Quasi tutto quello che è stato scritto è stato inventato.