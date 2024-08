Londra | una donna e una bambina accoltellate a Leicester Square da un uomo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 12 agosto 2024) Questa mattina,, una delle zone più frequentate dai turisti nel centro di, è stata teatro di un drammatico accoltellamento. Unadi 11 anni e unadi 34 sono state aggredite e ferite da unche, subito dopo l’attacco, è stato arrestato dalla polizia., accoltellamento a: arrestato un, ferite unae unaL’incidente è avvenuto intorno alle 11:36 locali (12:36 in Italia). Il London Ambulance Service è intervenuto rapidamente, inviando sul posto un’ambulanza, un paramedico avanzato e membri della loro unità di risposta tattica. Le due vittime sono state curate sul posto prima di essere trasportate d’urgenza in un centro traumatologico specializzato. Fortunatamente, la polizia ha confermato che nessuna delle due è in pericolo di vita.