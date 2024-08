La denuncia di due ragazze trans aggredite da un branco in piazza nel Viterbese | Nessuno ha fatto niente perché sembravamo provocatorie

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 12 agosto 2024) «Siamo stateda undi ragazzi il più grande avrà avuto 20 anni. l’unica domanda che si facevano le pecore era capire se fossimo donne o». Lo raccontano sui social Giulia e Alessia, duegender, dopo una aggressione omofoba, subita sabato sera da parte di un gruppo di ragazzi, mentre si trovavano alla festa del vino di Castiglione in Teverina, In provincia di Viterbo. Le foto con le ferite Dall’ospedale una delle due, Giulia, ha pubblicato le foto delle ferite riportate dall’aggrressione. E racconta come insieme all’amica Alessia è stata prima oggetto di apprezzamenti da parte dei ragazzi, che subito dopo si sono trasformati in aggressioni verbali e fisiche non appena hanno scoperto la loro identità di genere.