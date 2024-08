Grande Fratello salta la partecipazione dell’ex de Il Collegio Giulia Mannucci | ecco perché

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 12 agosto 2024) Fervono sempre più i preparativi per questa nuova edizione di. Il reality show condotto come sempre da Alfonso Signorini sta in questi giorni girante le numerose tappe italiane per poter scovare il concorrente migliore che prenderà parte al cast di questa nuova edizione. Insieme alla produzione del programma anche un amato ex concorrente di quest’ultima edizione: Giuseppe Garibaldi. L’ex bidello calabrese infatti si sta divertendo a fare i casting del reality show in giro per le numerose tappe e spesso condivide sui social siparietti simpatici prima di conoscere i papabili concorrenti. In questi giorni però sono già circolati i primissimi rumor su chi potrebbe varcare la famosa porta rossa di Cinecittà.