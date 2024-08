Consigliere comunale di Pisa rimane vittima della truffa dello specchietto

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 12 agosto 2024)– Si fa consegnare il denaro con la messinscenadeltore undi, che alcuni giorni fa ha dato dei soldi all’uomo per ripagare il presunto danno da lui causato. Iltore è stato denunciato ai carabinieristazione diPorta a Mare che hanno identificato la persona, denunciato per. I carabinieri ricordano di prestare, sempre e costantemente, la massima attenzione a questi episodi e rivolgersi alle forze dell’ordine contattando il 112 Nue. A disposizione anche questo sito, in cui sono illustrate le principali tipologie di truffe e le modalità con cui riconoscere le procedure adottate daitori, che presentano tecniche ricorrenti: individuarle rappresenta il primo passo per autotutelarsi.